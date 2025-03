EU will Geldanlegen für alle leichter machen

So sind etwa neue Regeln für mehr Spar- und Anlagekonten in den EU-Ländern geplant. In einigen Staaten gebe es solche einfach zu bedienenden und digital zugänglichen Konten bereits, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit. Diese seien etwa mit niedrigen Steuern und wenig bis keinen Anbieterwechselkosten verbunden.