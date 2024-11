Wiener Gastronomen sprechen über Erfolgsrezepte

Der Heurige Stippert in Ottakring ist ein Familienbetrieb, wie er im Buche steht. Die 85-jährige Wirtin steht gemeinsam mit der 28-jährigen Enkelin in der Küche. „Meine Oma ist jeden Tag um 6 in der Küche und bereitet den Erdäpfelsalat zu“, erzählt Kathi, die den Heurigen in ein paar Jahren übernehmen soll. Spätestens dann will sie aber frischen Wind hineinbringen. Dank treuer Stammgäste läuft das Geschäft zwar gut, doch mit der bekannten 10er Marie gegenüber hat der Heurige eine starke Konkurrenz. Hinzu kommt, dass die Gäste nicht mehr die jüngsten sind und keine jungen Leute nachkommen.