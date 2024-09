Verstappen frustriert: „Bringt mich nicht weiter!“

Verstappen kennt so etwas nicht

Die Zeit drängt auch, um Verstappen bei Laune und – auf längere Sicht – im Team zu halten. Für den Niederländer hat sich das Auto in „ein Monster“ verwandelt, mit dem er nicht nur den Titel in der Team-, sondern auch in der Fahrerwertung in großer Gefahr sieht. In der Konstrukteurs-WM ist McLaren auf acht Punkte herangerückt, in der Fahrer-Wertung McLarens Lando Norris auf 62 Zähler. Acht Rennen und drei Sprints stehen noch aus.