LA Lakers mit LeBron James vor dem Aus!

Die Ergebnisse: Playoff, 1. Runde („Best Of Seven“):



Eastern Conference

Detroit Pistons – New York Knicks 93:94 – Stand in Serie 1:3

Orlando Magic – Boston Celtics 98:107 – Stand in Serie 1:3

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers 103:129 – Stand in Serie 1:3



Western Conference:

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers 116:113 – Stand in Serie 3:1