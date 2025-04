Neue Supermarkt-Falle: Abkassiert und eingesperrt

In immer mehr deutschen Supermärkten werden Kunden, die an SB-Kassen einkaufen, von einer automatischen Ausgangstüre gestoppt – so lange, bis sie ihre Rechnung vorzeigen. Erst, wenn der Strichcode am Kassenzettel gescannt wurde, öffnet sich die Türe und gibt den Weg frei. Hintergrund der Maßnahme ist der zunehmende Missbrauch von Self-Checkout-Systemen.