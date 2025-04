Nach Blamage in Linz muss Pacult noch mehr zittern

Wenn wir so auftreten, haben wir in der Bundesliga nichts verloren“, stöhnte Christopher Cvetko direkt nach dem Schlusspfiff. Und er hatte damit völlig recht. Denn seine Austria wurde in Linz gerade gnadenlos vorgeführt – der LASK knallte total überforderte Violette 6:0 ab, fügte ihnen die zweithöchste Bundesliga-Niederlage zu.