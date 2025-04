Violette Lizenz-Euphorie und ein wackliger Stuhl!

Dass Kaltenegger, der beim 1:4 gegen den LASK mit seinem mächtigen Mercedes Maybach anrollte, dann aber auch ein gehöriges Wörtchen in der Kaderplanung mitreden will, ist klar. Sein Freund Carsten Jancker, den Kaltenegger stets (so auch in Leoben) aus der eigenen Tasche bezahlte, scharrt dabei als Coach schon in den Startlöchern. Zwischen Jancker und Oedt gab es zwar Gespräche, mehr aber nicht.