Demir ist zurück: „Er hat noch viel vor sich“

Ein Schuss aus kurzer Distanz ins lange Eck. So fixierte Joker Yusuf Demir in der 91. Minute Galatasarays 5:1-Auswärtssieg bei Konyaspor. Für den 21-jährigen Ex-Rapidler war sein zweites Saisontor ein seltenes Erfolgserlebnis, nach dem Cup-Finaleinzug führte der Wiener die Teamkollegen zum ausgelassenen Jubel vor den Auswärts-Fanblock. „Lasst uns den Weg gemeinsam fortsetzen. Es fehlt uns nur ein letzter Schritt“, so „Yussi“ in Anspielung auf den großen Titel-Showdown (der Finalgegner wird am Donnerstag zwischen Trabzonspor und Göztepe Izmir ermittelt). Auch Mentor Martin Scherb, aktuell U18-Teamchef und seit jeher mit sehr gutem Verhältnis zu ihm, zeigt sich erfreut: „Das Tor ist ein gutes Zeichen. Sein großes Potenzial ist nach wie vor da und unbestritten. Und er kann es noch lange ausnützen.“