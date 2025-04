„Verfluchter Unsinn“: Vasseur hat die Fragen satt

Wenn man so urteilen wolle, müsse man Verstappen nach dessen siebenten Platz in Bahrain die gleichen Fragen stellen, so Vasseur weiter. Man müsse schlichtweg die Ruhe behalten und dem Ferrari-Neuzugang noch etwas Zeit geben. „Was Lewis angeht, so stehe ich voll und ganz hinter ihm. Und wir arbeiten daran, die Gründe zu finden, wieso er sich im Auto schwerer tut als Charles. Aber ehrlich gesagt, mache ich mir keine großen Sorgen. Wenn man sich anschaut, was er in China oder im Rennen in Bahrain gemacht hat, dann ist das Potenzial vorhanden“, bleibt der 56-Jährige optimistisch.