Macht Glasner den FC Liverpool zum Meister?

„Wir freuen uns auf unsere Champions-League-Woche“, sagte Glasner – zumal Arsenal im Halbfinale der Königsklasse steht und Aston Villa dort erst im Viertelfinale knapp an Paris Saint-Germain gescheitert war. „Es ist möglich, Arsenal zu schlagen. Dazu müssen wir aber wirklich auf unserem Top-Level performen“, meinte der Oberösterreicher. „Arsenal ist in großartiger Form. Sie haben zweimal Real Madrid geschlagen und spielen zu Hause. Wir müssen sehr stark verteidigen, mit Überzeugung, und auch unsere Situationen in der Offensive kreieren.“