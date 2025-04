Kardinal in Menge: „Ja, es war ein Schlaganfall“

Geduld haben heißt es derzeit auf dem Petersplatz: Wer in den Petersdom will, muss entweder ganz früh da sein, oder stundenlang wegen der Sicherheitskontrollen anstehen. Mittwoch ab 9 Uhr wird Franziskus im Vatikan öffentlich aufgebahrt, jeden Tag bis zum Begräbnis am Samstag. Die Zeiten wurden bis Mitternacht verlängert.