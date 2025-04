15-Jähriger raste in Tod – was Beifahrer nun droht

Ein 17-Jähriger hatte in Oberösterreich seinem 15-jährigen Freund ohne Führerschein das Auto seiner Mutter überlassen. Dieser verursachte am späten Donnerstagabend auf der B1 in Traun eine Unfalltragödie. Während die Ermittlungen der Polizei laufen, verabschieden sich Freunde in den sozialen Medien von dem Burschen.