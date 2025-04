Raser (15) tot: „Autorennen jedes Wochenende“

Tumultartige Szenen am Unfallort

Am Donnerstagabend gegen 20.50 Uhr endete das riskante Überholmanöver des 15-Jährigen auf der B1 tragisch: Der weiße BMW raste mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit nach der Trauner Kreuzung an einem anderen Fahrzeug vorbei. Der 15-jährige Bursch verlor die Kontrolle und überschlug sich. Der Jugendliche starb noch am Unfallort, während seine beiden Mitfahrer (17 und 19 Jahre alt) schwer verletzt wurden.