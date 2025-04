Der Alsergrund tanzt gerne aus der Reihe

Es rumorte bei den Grünen

Auch die Grünen haben in den vergangenen Jahren den einen oder anderen internen Strauß ausgefochten. So wurden 2022 zwei Bezirksräte ausgeschlossen. Die langjährige Grünen-Chefin im Bezirk kehrte den Ökos daraufhin ebenfalls den Rücken und gründete eine eigene Partei. Es wird also viel diskutiert im Bezirk. Doch was sagen die Spitzenkandidaten dazu?