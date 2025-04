Bäumchen wechsle dich in der grünen Josefstadt

Langweilig sind Wahlen in der Josefstadt zumindest auf Bezirksebene in den vergangenen zwei Jahrzehnten sicher nie gewesen. War es Anfang des Jahrtausends noch ein Dreikampf, wechselten sich in der Vergangenheit vor allem Grün und Schwarz bei der Besetzung des Bezirksvorstehers ab. Eine Spaltung der Grünen hatte sicher beträchtlichen Anteil am Verlust des Chefsessels. Doch das liegt in der Vergangenheit.