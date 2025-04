Neubau als Vorreiter: Ökobezirk mit Augenmaß

Experimente im Bezirk

In der Mobilitäts- und Klimafrage zeigt sich Neubau als Experimentierfeld der Stadt. Der Bezirk setzt auf Verkehrsberuhigung, Entsiegelung und autofreie Zonen. Vonseiten der FPÖ wird hingegen Kritik an der gesamten Projektplanung geübt: Der Bau ziehe sich unnötig in die Länge, echte Entlastung für die Wirtschaft bleibe aus – die Stadtregierung verliere sich in Durchhalteparolen.