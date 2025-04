Bayer Leverkusen pocht auf Alonso-Entscheidung

Gespräche stehen an

Leverkusen hingegen will Alonso über die Saison hinaus in seinen Reihen wissen, sollte sich der 43-Jährige jedoch für einen Abschied entscheiden, so will Carro möglichst bald darüber in Kenntnis gesetzt werden. „Eine Trainerentscheidung hat viele andere Komponenten, die davon betroffen sind. Wir bereiten ja schon mit Xabi Alonso die Vorbereitung vor, wir bereiten mit ihm den Kader vor. Wenn am Ende Xabi Alonso tatsächlich woanders hingehen sollte, dann müssen wir das mit ihm in den nächsten Wochen klarmachen und das werden wir auch in den nächsten Wochen mit ihm diskutieren“, erklärte der Katalane.