„Ein spiritueller Wegweiser, tolerant und gütig“

Militärpfarrer Alexander Wessely war einer, der Papst Franziskus öfter getroffen hat. Eines seiner Highlights: Ein Selfie mit dem Pontifex. „Ich war sechsmal bei einer Audienz nahe bei ihm und noch öfter nicht ganz so nah“, erzählt der Priester. Zuletzt im Februar, als er mit einer 40-köpfigen Delegation der katholischen Militärseelsorge zur „Wallfahrt der Sicherheitskräfte“ nach Rom pilgerte. Und was mochte er am heiligen Vater?