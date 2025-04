Hoher Filmpreis des Vatikans geht ins Burgenland

Im internationalen Fokus

Schon kurz nach der Premiere vor einem Jahr in der ehemaligen Synagoge in Kobersdorf ist die viel beachtete Doku international in den Fokus gerückt. Norbert Blechas dokumentarisches Meisterwerk ging tief in die Herzen. Eine maßgebliche Rolle spielte Autor Dan Saad, der mit seinem Buch „My Austro-Hungarian Roots“ über die österreichisch-ungarischen Wurzeln seiner Familie den Anstoß zum Film gegeben hat.