Austria-Wut: „Krank, dass so etwas Elfmeter ist“

Die Stimmung auf den Rängen in der Generali Arena war in der 2. Hälfte aufgeheizt. Gleich nach Wiederbeginn wurden zwei knappe Abseitstore zurecht nicht anerkannt. In der 63. Minute ging Dorgeles Nene nach einem leichten Kontakt mit Nik Prelec im Strafraum zu Boden. Die ersten TV-Bilder ließen kein Foulspiel erkennen, erst bei einer später eingespielten Szene war eine Berührung ersichtlich. „Krank, dass so etwas Elfmeter ist. Lächerlich. Das wird nirgendwo gepfiffen außer in Österreich“, kritisierte Austria-Stürmer Maurice Malone.