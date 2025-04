Austria gegen Red Bull Salzburg, LIVE ab 17 Uhr

Austria gegen Salzburg 20 Ligaspiele sieglos

Für die Wiener ist die Situation, ganz oben mitzuspielen, eine neue. „Das ist gut so, durch neue Situation wird man aus der Komfortzone geholt“, meinte Helm. Die „Underdogrolle“ werde man in den nächsten Wochen öfter haben. Am Mittwoch und Sonntag geht es gegen Leader Sturm, danach auswärts in Salzburg. Die „Bullen“ haben in den jüngsten zehn Liga-Auftritten im Austria-Stadion nicht verloren. „Wir müssen von Anfang an so präsent und scharf wie beim letzten Duell in Wien sein und unsere Möglichkeiten effektiv nutzen“, forderte Letsch, der sich auf ein „sehr schweres“ Spiel einstellte.