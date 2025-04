Blutgerinnsel! Ex-Star Morientes in Todesangst

Er werde sich aber „vollständig erholen können“, betonte Morientes. Die Ursache seiner Erkrankung sei ein Blutgerinnsel gewesen, das sich im Kniebereich gebildet habe und in die Lunge gewandert sei. Nach einem jüngsten Flug von Huelva in die Hauptstadt Madrid habe er plötzlich stechende Schmerzen in seiner Brust gespürt.