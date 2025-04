ÖFB-Teamchef Rangnick freut sich über neue Aufgabe

Einflussreich war Rangnick schon in der Mozartstadt: Im Juni 2012 übernahm der Deutsche die Fußball-Geschicke bei Red Bull, war jahrelang für Leipzig und Salzburg, wo er sich immer sehr wohlfühlte, verantwortlich. Mit dem ÖFB-Team ist Rangnick meist in Wien im Einsatz. Nun zog es den 66-Jährigen kürzlich wieder in die Mozartstadt zurück.