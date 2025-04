Eine vorösterliche Reise ins Schlager-Glück

Warme Sonnenstrahlen auf der Haut, eine zarte Meeresbrise am Pool und „Braungebrannte Haut“ lauthals im Stimmungszelt. Dieses Stimmungspaket mobilisiert eine Karawane, die für vier Tage in familiärer Geselligkeit den Alltag hinter sich lässt. „Ich habe mich das ganze Jahr auf diese Musikreise gefreut“, strahlt Gabi aus Eggersdorf. Tagsüber im Bikini am Pool tanzt der Schlagerfan am Abend ausgelassen vor der Bühne.