Arnautovic-Kollege entschuldigt sich bei Bayern

Hoffen auf Versöhnung

Deshalb reagierte der Teamkollege von ÖFB-Legionär Marko Arnautovic nun mit einer Stellungnahme auf Instagram, in der er seinem Ex-Verein lobte und dankende Worte fand. „Der FC Bayern hat mir ermöglicht, der Spieler zu werden, der ich heute bin. Ich werde nie vergessen, was es für eine Ehre war, als letzter Spieler die Nummer 5 zu tragen und das Erbe einer Legende weiterzuführen“, so Pavard in Anspielung an die legendäre Rückennummer von Franz Beckenbauer, die bei den Bayern seit dessen Tod nicht mehr vergeben wird.