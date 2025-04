Frust-Aktion! Bayern-Profi rempelt Ballbuben um

Die letzten Minuten des Viertelfinal-Duells gegen Inter Mailand liefen bereits, den Münchnern fehlte ein Tor, um sich mit einem 3:2 in die Verlängerung zu retten. Während den Gästen die Zeit ohnehin davonlief, sorgte ein Ballbub am Spielfeldrand für Extra-Frust bei Bayern-Profi Stanisic. Anstatt dem Außenverteidiger den Ball zu geben, ließ er den Ball provokativ zu Boden fallen – ehe er kurz darauf selbst am Rasen lag ...