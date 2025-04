Börsianer fürchten Xi Jinpings „Finanz-Atombombe“

Die USA seien „Erpresser“, erklärte Peking jüngst. Wenn es sein müsse, werde man „bis zum Ende“ gegen die US-Zollkeule kämpfen. Seit Trumps erster Amtszeit hat China die US-Schuldpapiere kontinuierlich abgestoßen. Trump steht bei Peking aber noch immer so tief in der Kreide, dass ein Massenverkauf katastrophale Auswirkungen hätte. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Folgend eine Chronologie der Ereignisse ...