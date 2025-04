Trumps Flirt mit den 1930er Jahren

Es ist irritierend, wie jemand mit so schlichter Bildung, aber unlimitierter Selbstüberschätzung die ganze Welt in Panik versetzen kann. Was Donald Trump mit seiner Zoll-Erpressung aufführt, ist nicht neu. Er hat dazu Anleitungen aus den 1930er Jahren genommen. Leider hat er dann aufgehört zu lesen, wie dieses „Experiment“ ausgegangen ist.