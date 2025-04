Angeschossene Ortstafel sorgt für Ärger und Sorgen

„Wir sind ja nicht in Chicago“

Naturgemäß sorgte diese Meldung für Aufregung: Niemand will, dass in der Öffentlichkeit herumgeschossen wird, Facebook-User fordern eine „saftige Strafe mit Waffenverbot und Waffenentzug“. Ähnlich sieht es die Exekutive: „Als Polizei hat man es nicht gern, wenn mit Waffen auf Ortstafeln geschossen wird. Wir sind ja nicht in Chicago“, sagt Erich Darmann, Kommandant der Polizeiinspektion Wolfsberg.