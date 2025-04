Der LASK gegen die WSG Tirol – ab 19.30 Uhr LIVE

Trauben hängen für die WSG in Linz hoch

Die WSG wiederum reist mit einem 5:3-Erfolgserlebnis gegen Klagenfurt in die Stahlstadt. Es war nach neun sieglosen Spielen der lang ersehnte Dreier für die Truppe von Trainer Philipp Semlic. „Der Rückenwind aus dem Klagenfurt-Spiel ist schon merklich erkennbar in der Mannschaft, dass wir uns für eine gute Spielweise endlich belohnt haben“, sagte der 41-Jährige. In Linz gehe es aber wieder bei Null los. „Es hängen die Trauben sehr hoch beim LASK, weil es doch der Untere-Play-off-Ligakrösus ist.“