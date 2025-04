Wie am Flohmarkt! Billige Feuerwehrwagen zu haben

Feuerwehrautos zu günstigen Preisen kann man in der Pischeldorfer Straße in Klagenfurt kaufen. Dort stehen am ehemaligen Kaposi-Gelände aktuell gleich vier zumindest 25 Jahre alte Einsatzwagen. Die Neupreise der Fahrzeuge gehen mittlerweile ja durch die Decke – und die Wartezeit ist enorm. Für viele – vor allem kleinere – Feuerwehren ist dieses Angebot daher eine lukrative Alternative.