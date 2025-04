Fans verärgert! Nur ein Spiel Sperre für Mbappe

Mbappe im El Clásico dabei

Der spanische Fußballverband fand das Foul jedoch nicht so schlimm. Dieser sperrte Kylian Mbappe nämlich nur für ein Spiel – sehr zum Unmut vieler Barcelona-Fans auf „X“. Denn dies bedeutet, dass der Star-Stürmer für das kommende El Clásico in zwei Wochen wieder spielberechtigt ist. „Diese Liga ist ein Witz“; so ein „X“-User. „Als Madrid-Fan finde ich diese Entscheidung unglaublich“, schreibt ein Weiterer.