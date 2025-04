„War schockiert!“ Schmidhofer über Assinger-Zeit

„Vielleicht kann nicht jede mit seiner geradlinigen Art umgehen, wenn einem der Spiegel vorgehalten wird und einer sagt, was Stand der Dinge ist“, so Schmidhofer in einem Instagram-Posting des ORF. Aber ihr selbst hätte Assingers Arbeit imponiert. „Dass er dich einmal zur Seite nimmt, allein mit dir spricht und nicht vor dem ganzen Team. Er gab mir das Gefühl, dass ihm wichtig ist, was er in mir sieht oder eben nicht sieht und von mir erwartet.“