Blanchett plant Karriere-Ende: „Meine es ernst!“

„Gefühl des Unwohlseins“

Die Schauspielerin, die mit ihrem Ehemann Andrew Upton vier Kinder hat, gab außerdem zu, dass sie „ein Leben lang gebraucht hat, um sich mit dem Gefühl des Unwohlseins“ in der Öffentlichkeit zu arrangieren. „Wenn man in eine Talkshow geht, oder selbst jetzt hier, und dann später Zitate von sich liest, die aus dem Zusammenhang gerissen und kursiv hervorgehoben wurden, klingen sie auf einmal total übertrieben. So bin ich eigentlich gar nicht“, gestand sie.