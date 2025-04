„Wenn das passiert, kommt fix das nächste Tattoo“

Beim Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch ist der Vorarlberger mit 29 anderen Mitstreitern im San Siro dabei. „Wir sind noch nicht durch, aber ich sehe Inter nach dem 2:1 in München als leichten Favoriten. Das Match in der Allianz Arena war für mich im Auswärtssektor von Inter ein herausragendes Erlebnis. Unsere Mannschaft ist extrem stabil und nur sehr schwer zu schlagen.“