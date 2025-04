Direktem Wiederaufstieg den nächsten Schritt näher

Das steirische „Krone“-Spiel der Runde führte am vergangenem Wochenende in die Oststeiermark. In der 1. Klasse Süd/Ost A trafen sich St. Jakob im Walde/Festenburg und Miesenbach zum Spitzenspiel – das einen neuen Spitzenreiter hervorbrachte. Zu feiern hätten heuer beide etwas.