Zwei Routiniers waren die Einserschüler des KAC

Bevor der KAC am Mittwoch (17.30) zum großen Abschlussfest ins Foyer der Heidi-Horten-Arena lädt, gibt‘s für die Rotjacken noch ein Zeugnis der „Krone“. Bis zum Finale verlief die Saison richtig gut, konnten Hundertpfund und Co. erneut als Erster in die Play-offs starten. Leichte Abzüge gibt‘s natürlich durch den 0:4-„Sweep“ im Finale gegen Titelverteidiger Salzburg.