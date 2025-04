Was heimische Schoko-Hasen so besonders macht

Der süße Duft in der Luft führt uns jeweils direkt zu den fleißigen Helfern des Osterhasen. Denn egal, ob in Birkfeld oder Graz – die Schoko-Osterhasen-Produktion lief in den vergangenen Tagen auf Hochtouren, damit am Sonntag auch wirklich jeder einen süßen Meister Lampe im Nest findet. Die steirischen Schokoladenhersteller überzeugen auch in diesem Jahr wieder mit echter Handarbeit und kreativen Kunstwerken.