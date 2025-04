Ex-Weltmeister Felix Auböck beendet seine Karriere

„Hatte eine tolle und lange Karriere“

Erst vor wenigen Wochen war Felix Auböck in die USA zu seiner Freundin gezogen, um sich dort nach einer längeren Pause nach den Olympischen Spielen intensiv auf die WM in Singapur vorzubereiten. Die Zweifel an der Sinnhaftigkeit sind aber immer größer geworden: „Ich war einfach zuletzt nicht mehr voll überzeugt und konnte mich auch entsprechend nur noch schwer motivieren. Das Level zu halten, wird auch immer schwieriger. Dazu stecke ich ja auch noch in der Endphase meines Studiums, das ich so schnell wie möglich abschließen möchte, um in meinen Beruf einzusteigen, worauf ich mich sehr freue. Ich bin 28, hatte eine tolle und lange Karriere und es ist jetzt Zeit, den nächsten Schritt zu tun.“