Klauß süffisant: „Wir waren eigentlich schon tot“

Grgic: „Das ist so ein Bullshit, ...“

Einer der Matchwinner im Derby war Matthias Seidl mit seinem frühen Tor zum 1:0. „Es freut mich extrem für ihn. Er hat immer an sich gearbeitet und auch hingenommen, dass er hin und wieder auf der Bank gesessen ist“, so Klauß. Grgic konnte die jüngste Kritik am Kapitän nicht nachvollziehen. „Das ist so ein Bullshit, dass er infrage gestellt wird. Ich sehe ihn jeden Tag im Training, er ist ein Vollprofi. Ich habe in meiner Karriere nicht viele gesehen, die drüber sind“, erklärte der 29-Jährige.