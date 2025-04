Klauß: „Derbysieg wird uns schönen Push geben“

Robert Klauß (Rapid-Trainer): „Wir sind sehr froh und glücklich über den Sieg und haben als Team eine sehr geschlossene Leistung gezeigt, ohne alles abrufen zu können, was uns auszeichnet. Das ist aber nach den Reisestrapazen und Umstellungen normal. Wir haben uns gegenseitig unterstützt und sind auch mithilfe des Stadions immer besser geworden. Es hat Spaß gemacht, wie sich die Jungs reingeworfen haben. Der Sieg wird uns für Donnerstag einen schönen Push geben. Es freut mich extrem für Matthias Seidl, er hat immer an sich gearbeitet und auch hingenommen, dass er hin und wieder auf der Bank gesessen ist. Jeder Sieg hilft, jeder Sieg gibt Selbstvertrauen und ein Stück Leichtigkeit. Es wird jetzt am Donnerstag noch mehr Euphorie da sein, wir müssen aber aufpassen, nicht zu euphorisch zu sein. Wir spielen gegen eine sehr starke Mannschaft, dürfen nicht glauben, schon mit einem Bein im Halbfinale zu sein. Wir müssen wieder mit viel Leidenschaft agieren. Wir waren am Donnerstag und heute stabil im Verteidigen, trotzdem fehlt noch ein bisschen was dazu, wie wir Fußball spielen.“