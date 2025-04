Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Skirennen

Höchstgelegenes Abfahrtsrennen der Welt

Das traditionsreiche Allalin-Rennen wurde am Freitag und Samstag zum 43. Mal ausgetragen. Es richtet sich an Profis und Amateure. Am Freitag fanden Mannschafts- und Paar-Wettkämpfe statt, am Samstag Einzelrennen für Ski und Snowboard. Die Organisatoren bezeichnen das Rennen auf ihrer Internet-Seite als höchstgelegenes Abfahrtsrennen der Welt. Die neun Kilometer lange Strecke beginnt auf 3600 Metern und führt ins Dorf Saas-Fee hinunter.