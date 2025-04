Polizeieinsätze: Wie viel Gewalt ist zu viel?

Polizeigewalt in den USA: Ein Blick über den Atlantik

Ein Blick in die USA zeigt, wohin unzureichend kontrollierte Polizeigewalt führen kann: Tödliche Zwischenfälle sind dort keine Seltenheit, das Vertrauen in die Polizei ist besonders unter Minderheiten tief erschüttert. Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn ausgerechnet jene Institution, die für Sicherheit sorgen soll, als Bedrohung empfunden wird? Wie stabil ist ein Rechtsstaat, in dem ein Teil der Bevölkerung Angst vor der Polizei hat? Finden wir in Österreich einen gangbaren Mittelweg?