Frankreich-Teamgoalie Maignan aus Spital entlassen

Regungslos liegengeblieben

Maignan und Jimenez prallten Freitagabend mit den Köpfen und den Oberkörpern in vollem Tempo zusammen, Maignan blieb regungslos liegen. Er wurde von Teamärzten sowie Rettungssanitätern versorgt und auf einer Trage liegend vom Platz gebracht. Der 29-jährige Franzose verbrachte die Nacht zur Beobachtung in einem Krankenhaus in Udine. Am Dienstag soll er nach ANSA-Angaben erneut untersucht werden.