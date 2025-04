Rapid: London wäre die perfekte Versöhnung

Die meisten der bisherigen Gegner spiegeln nicht gerade die ganz große Fußballwelt wider. Basaksehir, FC Noah, Shamrock Rovers, Petrocub, Banja Luka oder Omonia Nikosia. Klubs, mit denen sich Rapid in dieser Saison auf der Reise durch Europa duellierte. In der Ligaphase war mit Kopenhagen eine renommierte Adresse besiegt worden, am Donnerstag gelang mit dem 1:0 gegen Djurgården ein wichtiger Schritt in Richtung der letzten vier.