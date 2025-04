Spreng-Diebe müssen bald mit Überraschung rechnen

Schon heuer zahlreiche Attacken

In den vergangenen eineinhalb Jahren wurden 30 Attacken auf Bankomaten in Österreich verübt. Alleine in diesem Jahr waren es 17. „Wir müssen den Tätern ausrichten, dass wir sie kriegen werden“, sagt Innenminister Gerhard Karner. Der entsprechende Schulterschluss dafür wurde am Freitag unterzeichnet – ein Sicherheitspakt zwischen Polizei und Bankenbranche.