TSV Hartberg gegen LASK, LIVE ab 17 UHR

Eine LASK-Elf mit TSV-Vergangenheit

Der LASK wiederum bringt eine „gesamte Elf mit TSV-Vergangenheit“ mit, wie die Hartberger am Freitag erwähnten. Neben den Spielern Maximilian Entrup, Florian Flecker, Sascha Horvath, Christoph Lang und Ivan Ljubic sind dies auch einige Betreuer. In Hartberg sind die Athletiker seit 2021 unbesiegt. In den jüngsten fünf Auftritten in der Oststeiermark punktete der LASK immer.