Wieso der Kapitän von Schwätzern nichts hält

Ein Sieg in Salzburg wäre jedenfalls viel wert. „Wir haben jetzt mehr Selbstvertrauen als in den Spielen davor. Jedes Match ist in der Meistergruppe wie ein Finale, aber auch ein Sieg würde noch keine Vorentscheidung bedeuten. Wir waren letzte Saison nach dem 0:1 gegen Salzburg in Graz ja auch schon fünf Punkte zurück. Da hat niemand mehr an uns geglaubt.“