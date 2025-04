Deutsche Bundesliga in Konferenz, ab 15.30 LIVE

Sollte es beim Tabellenstand bleiben, wird die Werkself in der Bundesliga zum sechsten Mal Vize-Meister, erstmals seit 14 Jahren. Schon an diesem Spieltag kann sich die Werkself die Champions-League-Teilnahme auch rechnerisch sichern. Leverkusen hat sechs Punkte Rückstand auf die Bayern und die deutlich schwächere Tordifferenz – heute müssen drei Punkte her, um Druck auf den Rekordmeister zu machen.