Neue Komödie beleuchtet die Tücken der Erziehung

Mit derartigen Problemen muss man auch in einer neuen Fernsehkomödie umgehen können. Ein gestandenes Feministinnen-Paar ist in der ORF-Komödie „So haben wir dich nicht erzogen“ mit einer Schocknachricht konfrontiert. In das bisherige Bilderbuch-Leben der kreuzbraven Tochter ist plötzlich ein Mann getreten. Dem nicht genug, steht auch schon die Hochzeit vor der Tür, was im Elternhaus für eine kräftige Portion Schnappatmung sorgt. Die Situation wäre natürlich nicht chaotisch genug, würden nicht auch noch der beste Freund der Familie, die Schwiegereltern in Spe und der Wirt aus der Nachbarschaft auf der Bildfläche erscheinen – keine Frage, das in dieser pikanten Konstellation auch das eine oder andere Geheimnis an die gemeinschaftliche Oberfläche gespült wird.